Колаборантка з Чорнобаївки ховалася під виглядом переселенки на Вінниччині — СБУ

СБУ затримала доньку колишнього очільника окупаційної адміністрації Чорнобаївки Юрія Турульова (Херсонщина).

За даними слідства, 30-літня жінка однією з перших підтримала загарбників і добровільно вступила до лав місцевої окупаційної адміністрації. За протекції батька її призначили очільницею «відділу», де вона займалася запровадженням освітніх «стандартів» рф на території захопленої громади.

Зокрема, колаборантка змушувала місцевих педагогів долучатися до процесу русифікації селищних навчальних закладів та їх переведення на розрахунки в російських рублях.

Також жінка організовувала і особисто брала участь у численних пропагандистських акціях в окупованій частині Херсонщини. Наприклад, у липні 2022 року стала делегатом прокремлівського форуму під назвою «ми разом з росією». На ньому учасники схвалили «декларацію розвитку регіону», яка фактично була планом інтегрування півдня України в економіку рф.

Після визволення правобережної частини Херсонської області колаборантка під виглядом переселенки намагалася сховатися на Вінниччині. Однак її виявили та затримали.

Жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво окупаційній адміністрації держави-агресора) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Її батька про підозру повідомили раніше.

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