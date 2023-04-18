В Україні підготували законопроект по віртуальним активам

Національна комісія по цінним паперам та фондовому ринку (НКЦПФР) з міжнародними партнерами працювала над розробкою проєкту закону про віртуальні активи, який імплементує в себе Європейський регламент MiCA (Markets in Crypto assets), та скоро оприлюднить текст для публічного обговорення з ринковою спільнотою та представниками профільних державних органів.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє “Апостроф”.
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“Україна є асоційованим членом Європейського союзу та активно співпрацює з ЄС у сфері регулювання фінансових послуг. Тож євроінтеграція є дороговказом і для записку ринку віртуальних активів. Вже зараз наша країна може стати першою державою в Європі, яка запровадить у правове поле MiCA, бо цього ще не зробила жодна юрисдикція”, – говориться в повідомленні.
Фахівці Комісії у співпраці з EY в Україні (Ernst&Young) за підтримки проекту USAID Financial Sector Reform незабаром оприлюднять результати роботи щодо змін до основного закону по віртуальним активам, а саме впровадження регламенту MiCА в Україні.
“В процесі напрацювань бази по ринку віртуальних активів, Комісія всебічно вдосконалювала свої знання в цьому напрямку. Представники НКЦПФР провели ряд консультацій з європейськими колегами, зокрема, з DG FISMA (Генеральним директоратом з питань фінансової стабільності, фінансових послуг і союзу ринків капіталу Європейської комісії) щодо методології класифікації віртуальних активів та контролю за діяльністю на ринках віртуальних активів. А також отримала досвід в ОБСЄ щодо зменшення ризиків з відмивання грошей, пов’язаних з віртуальними активами”, – зазначено на сайті НКЦПФР.
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