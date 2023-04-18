Єврокомісія хоче виділити €100 млн фермерам з країн-сусідів України — ЗМІ

Європейська комісія планує виділити €100 млн на підтримку для фермерів з п’яти країн, які постраждали від імпорту української сільськогосподарської продукції.

Про це пише Польське радіо.

За даними видання, відповідне рішення має бути ухвалено найближчими днями. Перший такий пакет на €56 млн для трьох країн ухвалили наприкінці березня.

Обсяг другого пакету спочатку мав складати €75 млн, проте його вирішили збільшити до €100 млн. Очікується, що Польща отримує майже третину: близько €30 млн.

Гроші на фінансову підтримку фермерів надійдуть з бюджету ЄС, з антикризового резерву. П’ять країн матимуть можливість подвоїти цю суму за рахунок дотацій з національних бюджетів.

Очікують, що Єврокомісія запропонує заходи для забезпечення того, щоб транзит зерна з України в рамках коридорів солідарності досягав місця призначення, тобто Африки, а не затримувався в сусідніх з Україною країнах.

За даними видання, однією з пропозицій однію з пропозицій для вирішення цієї проблеми може бути встановлення часового обмеження для транзиту українського зерна, призначеного для Африки, на виїзд з ЄС.

Нагадаємо, 15 квітня уряд Польщі офіційно заборонив імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України до 30 червня.16 квітня аналогічне рішення ухвала Угорщина, а 16 квітня угорський уряд. 17 квітня — Словаччина.

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