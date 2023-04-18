USAID надасть 367 мільйонів грн на підтримку українського агросектору

Програма USAID з аграрного та сільського розвитку надасть 367 млн грн для підтримки переробки зернових, олійних та бобових культур в Україні.
Мета програми — покращити доступ невеликих виробників сільгосппродукції до потужностей з доробки, переробки зернових, олійних та бобових культур на продовольчі, кормові, промислові продукти та біопаливо.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
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Підтримка від USAID допоможе аграріям виробляти продукти з доданою вартістю та забезпечить розширення каналів та ринків збуту.
USAID очікує, що у результаті реалізації цих проєктів буде запроваджено не менше ніж дві нові технології доробки/переробки зерна, а також збільшена кількість робочих місць. Разом з цим, нові переробні підприємства, створені в межах проєкту, зможуть досягти планових показників виробництва.
Водночас переробні підприємства, які вже працюють, зможуть збільшити обсяги виробництва на 20%, розширити асортимент виробництва на 25% та збільшити обсяги продажів на 10% у перший рік.
Кошти будуть надані у межах двадцяти проєктів, терміном впровадження до двох років. Очікується, що сума кожного субгранту буде становити від 10 млн до 36 млн грн та буде обговорена індивідуально. Кінцевий термін подання концепцій 1-ого етапу – 15 травня 2023 року.
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