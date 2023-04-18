Єгипет передумав продавати ракети рф і погодився виробляти снаряди для України — ЗМІ

Єгипет «після дипломатичного наступу Вашингтону» вирішив не продавати росії ракети і натомість схвалив виробництво боєприпасів для України. Про це пише The Washington Post з посиланням на злиті в мережу документи Пентагону.

Раніше газета вже писала з посиланням на витік даних, що у січні-лютому Єгипет розробляв плани щодо виготовлення та продажу рф 40 тисяч ракет для РСЗВ «Град». Тоді було не ясно, чи вдалося втілити їх у життя.

Тепер газета отримала доступ до документів Пентагону датованих 9 березня. Відповідно до них, Єгипет відклав укладання контрактів на поставку ракет до росії. Натомість після візиту міністра оборони США Ллойд Остін схвалив продаж 152-мм та 155-мм артилерійських снарядів Сполученим Штатам для подальшої передачі Україні.

Щоправда, для цього Каїр потребував допомоги для налагодження виробництва боєприпасів, а у замін хотів заключити довгострокову угоду щодо поставок ЗРК Patriot та літаків F-35.

The Washington Post підкреслює, що не може підтвердити, чи вдалося реалізувати ці домовленості.

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