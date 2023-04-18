СБУ затримала провідника, який перевозив ухилянтів за кордон у вентиляції вагона (фото, відео)

Служба безпеки викрила провідника потяга «Запоріжжя — Перемишль», який налагодив нелегальний виїзд за кордон чоловіків до країн Євросоюзу.

Про це повідомляє СБУ.

Для цього фігурант обладнав для ухилянтів спеціальну схованку у вентиляційній системі купе провідника. Там втікачі переховувались під час проходження паспортного контролю на кордоні.

За один рейс у схованці могли переправити закордон одну людину. «Послуга» коштувала від $2,5 тис. у залежності від терміновості та рейсу.

Втім, контррозвідники СБУ затримали залізничника на пункті пропуску «Мостиська-2» на спробі незаконного вивезення військовозобов’язаного за кордон.

Провіднику повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

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