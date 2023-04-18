Українець Майдуков відмовився отримувати премію миру імені Ремарка одночасно з росіянкою

Український ілюстратор Сергій Майдуков відмовився отримувати премію миру імені Еріха Марії Ремарка в один день із російською письменницею Людмилою Уліцькою.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Лавреаткою премії у 2023 році стала Уліцька. Вона отримає премію 22 червня, до 125-річчя Ремарка.

За словами голови журі премії Сузанни Менцель-Рідль, цьогорічна премія мала трактуватися як знак надії на примирення. “Останнім словом має бути мова людства, яка також об’єднує людей ворогуючих держав. Війна не повинна заглушити мову літератури та мистецтва”, – зазначила вона.

“Саме тому ми сподівалися запросити письменника з росії та художника з України до Оснабрюка, щоб відзначити їх премією миру імені Ремарка та спеціальною премією”, – заявила віцеголова журі Катаріна Пьоттер.

Своєю чергою, Майдуков відмовився отримувати премію в один день з Уліцькою.

“Для мене стало несподіванкою, що мене обрали, я отримав листа десь місяць тому. Спершу сказав, що іншим разом приїду, в подальшому листуванні написав, що не приїду зовсім. Гроші хочу більшою частиною покласти в монобанку, де збираю на авто для ЗСУ”, – заявив він.

Премію миру імені Ремарка вручає німецьке місто Оснабрюк що два роки, починаючи з 1991.

У 2005 році спеціальну відзнаку отримав український письменник Юрій Андрухович.

Серед лавреатів – Тоні Джадт, Світлана Алєксієвич, Алі Ахмад Саїд Есбер, Лев Копелєв та інші. Серед людей, відзначених спецнагородами, є офіцер російського флоту Григорій Пасько, а також російська правозахисна організація “Мемориал”.