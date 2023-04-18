ЗМІ знайшли військовий об’єкт і РЛС окупантів у Криму (фото)

Журналісти знайшли у Криму неподалік Керчі станцію радіолокації росіян.

Про це повідомляє проєкт «Схеми» з посиланням на супутникові знімки.

Зазначають, що РЛС розташована на території одного з військових об’єктів окупантів, який знаходиться неподалік від Ольвінських каменоломень по трасі Е97.

Знімки свідчать про те, що об’єкт почали будувати у липні 2022 року, а експлуатувати у серпні. Водночас на картах Google Maps об’єкта не видно.

Видання додає, що росіяни продовжують посилено будувати на окупованому півострові нові укріплення та рити окопи.

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