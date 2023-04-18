У Мукачеві в замку «Паланок» відкрили кінотеатр

У Мукачівському “Паланку” відкрили замковий кінотеатр – тут демонструватимуть багатосерійний історичний мультфільм про фортецю.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляється у Фейсбуці Мукачівського історичного музею/замку “Паланок”.

Читай також: У Нідерландах зібрали понад €183 мільйони на допомогу для України

“Замковий кінотеатр відкрив свої двері для відвідувачів. Він знаходиться на території подвір‘я Верхнього замку, за колодязем. Кількість посадочних місць у замковому кінотеатрі – 34”, – йдеться в повідомленні.

Замковий кінотеатр працює у форматі 10 серій по три хвилини.

Зазначається, що у тестовому режимі історичний багатосерійний мульфільм про замок “Паланок” демонструється кожну годину, з 10:00.

Вартість відвідування кінотеатру включена у вартість вхідного квитка і додатково не оплачується.