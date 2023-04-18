Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Мукачеві в замку «Паланок» відкрили кінотеатр

18.04.2023

У Мукачівському “Паланку” відкрили замковий кінотеатр – тут демонструватимуть багатосерійний історичний мультфільм про фортецю.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляється у Фейсбуці Мукачівського історичного музею/замку “Паланок”.

Читай також: У Нідерландах зібрали понад €183 мільйони на допомогу для України

“Замковий кінотеатр відкрив свої двері для відвідувачів. Він знаходиться на території подвір‘я Верхнього замку, за колодязем. Кількість посадочних місць у замковому кінотеатрі – 34”, – йдеться в повідомленні.

Замковий кінотеатр працює у форматі 10 серій по три хвилини.

Зазначається, що у тестовому режимі історичний багатосерійний мульфільм про замок “Паланок” демонструється кожну годину, з 10:00.

Вартість відвідування кінотеатру включена у вартість вхідного квитка і додатково не оплачується.

  • «Воїни» від MEGOGO: дивіться новий документальний фільм виробництва студії MEGOGO ORIGINALS
  • Україна та ООН розпочали пілотний проєкт тестування світових технологій із виявлення мін
  • Укрпошта запустить в обіг марки з писанками регіонів України
  • Херсонським дітям передали 692 гаджети від UNICEF та Міносвіти
  • Картинки з Великоднем 2023, з Пасхою – привітання та вірші
  • Привітання з Великоднем 2023: вірші та картинки
  • У Таллінні обговорили включення української писанки до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО
  • Українські роботодавці все частіше залучають чат-бот із штучним інтелектом ChatGPT
  • «Мавка. Лісова пісня» стала лідером серед прем’єрних релізів у Франції
 