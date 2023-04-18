Франківський театр пантоміми «Mime «IF» став призером фестивалю живих скульптур у Нідерландах

Франківський театр пантоміми «Mime «IF» став бронзовим призером на фестивалі живих скульптур у Нідерландах.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Ми в призерах фестивалю живих скульптур м. Борне (Нідерланди). 3 приз наш – бронза!!!», – йдеться у повідомленні «Mime «IF».

Тут зазначили, що ця нагорода для акторів є «символом підтримки всіх українців в нелегкій боротьбі за право жити на своїй землі та залишатись собою».

Раніше Івано-Франківський театр «Живих скульптур» зібрав понад 1,5 тис. євро для ЗСУ на фестивалі Statues en Marche, який проходив у Бельгії. Там актори збирали кошти просто неба, демонструючи європейцям образи українських військових, які через призму століть передають естафету боротьби за свою землю.