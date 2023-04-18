Український трилер «Еґреґор» вийде у прокат 20 квітня

Український фільм «Еґреґор» режисера Станіслава Капралова, знятий до початку повномасштабного вторгнення, вийде у прокат 20 квітня.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Державне агентство з питань кіно у Фейсбуці.

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«Як у сьогоденні, так і в фільмі «Еґреґор», який було знято ще до початку повномасштабного вторгнення, у центрі уваги — Україна. Саме вона є бар’єром і захистом усього цивілізованого світу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що «Еґреґор» — це українська історія про порятунок світу від ще більшої катастрофи. Фільм про нью-йоркського детектива, який отримав зашифроване послання та авіаквиток до Києва від професора, з яким не спілкувався тривалий час. Згодом з’ясовується, що професор нібито скоїв самогубство, а на його доньку полюють невідомі. Весь фільм глядач спостерігає за тим, чи зможе детектив врятувати світ від катастрофи та зустрітися віч-на-віч з найбільшим секретом його власного життя.

Режисером стрічки виступив Станіслав Капралов. У фільмі ролі виконали Омрі Роуз, Олена Лавренюк, Валерія Караман, Анджей Зелінський, Роман Полянський, Данієль Ольбрихський.

Стрічку створено у копродукції компаніями Solar Media Entertainment (Україна), Bow And Axe (Польща), FishCorb Films (США) за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Польського інституту кіно.