У Києві відкриють фотовиставку про історичну спадщину Маріуполя, знищену рф

Національний музей історії України 18 квітня презентує фотовиставку “Вписані в історію. Зруйновані війною”, присвячену історичній спадщині Маріуполя, зруйнованій атаками росії.
Як передає Amazing Ukraine, про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики в Телеграмі.
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“Цей виставковий проєкт демонструє історичну спадщину Маріуполя, столиці Приазов’я, знищену російськими окупантами. Виставка створена маріупольською громадою, людьми, які щиро люблять своє місто, та важко переживають знищення його історії”, – йдеться в повідомленні.
Як наголошують у відомстві, представлені пам’ятки та історичні місця є важливою складовою історії та культури міста. Внаслідок повномасштабного вторгнення рф значна кількість історичних об’єктів на території Маріуполя зруйнована або пошкоджена. Зокрема, пам’ятники архітектури та монументального мистецтва.
“Повний масштаб втрат можливо буде оцінити виключно після деокупації міста”, – підкреслюють у МКІП.
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