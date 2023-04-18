Встигніть загадати бажання. Земля проходить через метеорний потік Ліриди

В ці дні в багатьох країнах, зокрема в Україні, можна побачити перший весняний зорепад. Адже Земля проходить через шлейф комети Тетчер, яка залишає метеорний потік Ліриди.

Сhas News розповідає, де дивитися на зорепад, під час якого традиційно можна загадати бажання.

Що таке метеорний потік Ліриди

Ліриди — це дуже швидкі і яскраві метеори, які спричиняє шлейф комети Тетчер. Ліриди не залишають довгих палаючих слідів, коли проносяться через атмосферу Землі, їхня ознака — яскраві спалахи, або так звані «вогненні кулі».

Метеорний потік Ліриди — один з найдавніших, що відомі людству. Його ще спостерігали китайці у 687 році до н. е. Свою назву потік Ліриди отримав від сузір’я Ліри, з якого нібито падає метеоритний дощ.

Коли спостерігати зорепад Ліриди 2023

У шлейф комети Тетчера, яка залишає метеоритний потік Ліриди, Земля потрапила 15 квітня 2023 року. Вийде з нього наша планета 29 квітня.

Пік зорепада припаде на 21 квітня.

Де і коли найкраще спостерігати метеоритний дощ 2023

Зорепад Ліриди 2023 найкраще видно в Північній півкулі Землі, зокрема в Україні.

Загалом потік Ліриди іноді видає до сотні метеорів на годину. Але цього року неозброєним оком можна побачити до 18 метеорів на годину. Їхня швидкість складає 47 км/сек.

Спостерігати за зорепадом Ліриди найкраще з півночі до світанку. Для цього варто обрати місце подалі від вогнів.

Як загадувати бажання на зірку, що падає

Є повір’я, що коли бачиш в небі зірку, що падає, тобто метеорит, треба загадати бажання, і воно неодмінно здійсниться.

Для цього треба встигнути загадати своє бажання до того, як метеорит зникне з неба.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.