«Укрзалізниця» оновила правила повернення коштів за квитки

Від сьогодні, 18 квітня, «Укрзалізниця» оновлює правила повернення квитків.

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Так, компанія повертатиме повну вартість за купе і половину вартості плацкарти. Але для отримання відшкодування потрібно повернути квиток у касі або онлайн не пізніше ніж за 6 годин до відправлення потяга. Раніше це можна було зробити не пізніше ніж за 9 годин.

Крім того, повну вартість квитка (окрім квитка на плацкарт) повертатимуть у разі запізнення. Для цього протягом першої години потрібно звернутися у касу. Раніше компанія компенсувала лише 10% від ціни.

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