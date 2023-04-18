Виставка сакур українки та японки стала однією з найвідвідуваніших галерейних події Токіо

У Японії період цвітіння сакури – майже національне свято. Художниця Зоя

Скоропаденко вперше за три роки приїхала малювати сакуру до країни, котра є

надійним другом України. Разом з японською художницею Кіною Сато вона також взяла участь у виставці сучасного мистецтва у Токіо «Сакура», повідомляє пресслужба галереї The Meloy Art.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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«Я почала серію «Сакура вночі» близько 10 років тому, і вирішила щовесни відвідувати Японію, аби розказати світові про цю неймовірну красу. Протягом багатьох років я відвідувала Токіо в сезон цвітіння сакури, прогулюючись вздовж променаду Чідорігафучі, біля палацу імператора, в парку Уено, на березі річки Суміда та Мегуро та в парку Сіндзюку Гьоен, щоб намалювати красу сезону вишневого цвіту вночі. Все зупинилося з Covid-обмеженнями 2020 року, а потім – через війну в Україні. І от нарешті я повернулася до Японії в цю пору, і не лише аби продовжити роботу над своєю серією, але і щоб вперше представити на виставці свою серію картин «Сакура вночі», – розповідає Зоя Скоропаденко.

Виставку було проведено у галереї Aiiima, у хмародері Хікарія. Хмародер можна назвати осередком мистецтва у японській столиці, кілька поверхів будівлі відведено під музеї, театри, галереї, творчі хаби.

Друга художниця виставки – Кіна Сато, перспективна японська мисткиня з Токіо. Сато використовує традиційні фарби: тваринний клей, натуральні пігменти та сажу. Використовує техніку живопису казеїновою темперою. На її творчість значний вплив мали фрески, знайдені по всьому світу, – від доісторичних малюнків до періоду Кофун.

Для цієї виставки вона створила серію картин, присвячених сакурі.

«Малювання сакури при яскравому весняному денному світлі не може підкреслити найкраще в ніжних квітах. Однак опівночі Токіо стає безлюдним, з ледь освітленими вуличками, де ростуть сакури. Світло спеціальної підсвітки вимикають десь о 10 вечора.

Тоді сторічна сакура випускає таємничу тінь, і лише слабке світло десь усередині вишні освітлює темну ніч», – розповідає Зоя Скоропаденко.

У своїй роботі Скоропаденко використовує чорний папір, японську масляну пастель і японську туш. Мисткиня інтуїтивно використовує тон та напівтон пастелі, адже у темряві є лише три кольори: сірий, білий та чорний. А тому результат роботи художника при світлі буває несподівано колоритним.

Вишні та сакури в Європі квітнуть через місяць після японської, тож Скоропаденко має в серії декілька робіт, виконаних у Львові, Києві та Парижі. Ці роботи привертали особливу увагу відвідувачів.

Виставка “Сакура” пройшла з великим успіхом в Токіо і стала однією з найвідвідуваніших галерейних подій Японії. Художниці представили близько 80 робіт в різних техніках. Окрім картин, на виставці було представлено мініатюрні твори мистецтва, які імітують пелюстки сакури та дають можливість кожному створити свою колекцію оригінального мистецтва.

Ці твори були продані за 9.999 йен, вони продовжують традицію The Meloy Art додавати до кожної виставки роботи за 99.9 – аби люди з невеликими статками теж змогли стати колекціонерами мистецтва.

Спеціально під виставку Галерея The Meloy Art випустила спеціальну серію NFT робіт обох художниць “Сакура”. Серія доступна на Opensea. Галерея Aiiima активно співпрацює з українськими митцями. Наприкінці минулого року у Aiiima було проведено виставку українських художників, у якій взяла участь і Зоя Скоропаденко, під промовистою назвою «Заради миру». Більшість коштів, отриманих на цій виставці, було перераховано фонду «Діти Землі» на проекти психологічно-мистецької підтримки українських дітей.