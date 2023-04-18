В Івано-Франківську офіцер побив солдата: Нацгвардія розпочала перевірку (відео)

Національна гвардія розпочала перевірку за фактом побиття строковика офіцером у Івано-Франківську.

Про це повідомили у Західному територіальному управлінні Нацгвардії.

«Керівництво Західного територіального управління Національної гвардії, як і усе суспільство, обурено діями офіцера військової частини з Івано-Франківська, відносно солдата строкової служби», — йдеться в повідомленні.

За цим фактом в управлінні розпочали службову перевірку, а також повідомили Територіальне управління ДБР у Львові.

Сьогодні, 18 квітня, у соцмережах з’явилось відео, де офіцер принижує та б’є солдата строкової служби.

Як пише «Військовий курʼєр» з посиланням на військовослужбовців, конфлікт стався у розташуванні 50-го полку НГУ ім. полковника Семена Височана. А офіцер, який побив підлеглого, — старший лейтенант Ярема.

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