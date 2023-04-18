Генсек ООН був розлючений поведінкою Києва під час свого візиту до України — ЗМІ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш «був розлючений» на Володимира Зеленського після візиту до Києва 8 березня.

Про це пише The Washington Post із посиланням на злиті документи США.

У документах йдеться, що американській розвідці вдалося отримати розмову Антоніу Гутерреша з його речником Стефаном Дюжарріком. У ній він обурився, що йому довелося взяти участь у нагородженні українських захисниць без попереднього узгодження.

Зазначають, що генсеку не сподобалась публікація Зеленського, де він написав, що Гутерреш нібито «вітає військовослужбовців однієї з сторін російсько-української війни».

Ще в одному документі Пентагону йдеться, що генсек «намагався не посміхатися», коли говорив про суверенітет і територіальну цілісність України.

Також Гутеррешу не сподобалось, що йому довелося відвідати Україну, коли він був виснажений багатотижневими візитами по світу. А дорога до Києва потребувала перельоту, а потім 11-годинної поїздки до Києва.

У розмові зі своїм речником генсек також, розповів, що приїхав до Києва, аби допомогти, але українці «роблять усе, щоб ліквідувати нас».

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.