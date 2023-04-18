В Україні вважаються зниклими безвісти близько 7 тис. військових

Станом на квітень 2023 року зниклими безвісти вважаються близько семи тисяч українських військових.

Про це в ефірі телемарафону розповів Олег Котенко, уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

«Цифра така дійсно є, — трохи більше семи тисяч. Ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісти зниклих, вони все ж полонені», — зазначив Котенко.

За його словами, згідно зі статистикою близько 60-65% зі зниклих — ймовірно, у російському полоні, а «інші, на жаль, загиблі».

Раніше Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини, заявив, що за останні дев’ять місяців отримав десятки відео публічних страт українських військових росіянами.

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