Трагедія 2 травня в Одесі: колишнього міліціонера Фучеджі засудили до 15 років в’язниці

Суд оголосив вирок колишньому заступнику керівника обласної міліції Дмитру Фучеджі, який фігурував у справі подій 2 травня в Одесі.

Його засудили до 15 років позбавлення волі, повідомили в Офісі Генпрокурора.

Також Фучеджі на 3 роки позбавив його права обіймати посади в правоохоронних органах, зобов’язав сплатити штраф та позбавив звання «полковника міліції».

Прокурорам вдалося довести, що засуджений вступив у змову з представниками проросійських груп та антиукраїнського руху «Антимайдан». Використовуючи свої повноваження Фучеджі допоміг їм вчининти масові заворушення в Одесі 2 травня 2014 року. Тоді вогнепальні поранення отримали вісім людей, шестеро з них загинули.

Також Фучеджі 4 травня 2014 року наказав своїм підлеглим незаконно звільнити з ізолятора 63 осіб, яких затримали у день сутичок.

Суд визнав фінуранта в співучасті, за попередньою змовою групи осіб, організації масових заворушень, зловживанні владою, пособництві в захопленні державних будівель, та втручанні у діяльність працівника правоохоронного органу

Судовий розгляд здійснювався заочно через те, що зараз фігурант переховується на території рф та набув там громадянство.

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