Уряд спростив подачу документів на допомогу при народженні дитини

Українці, у яких під час тимчасового перебування за кордоном, з’явилась дитина, зможуть дистанційно подати документи на призначення допомоги при її народженні.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив 18 квітня.

Тож відтепер жінки, які через війну вимушені були виїхати з України та народжувати за кордоном, зможуть подати документи на отримання допомоги в онлайн-режимі.

До ухвалення цієї постанови жінки, які народили дитину за кордоном, могли лише після повернення в Україну отримати допомогу. Бо для цього вимагалася фізична присутність: необхідно було особисто звернутися до органу соціального захисту населення

Документи зможе направляти один з батьків до органу соцзахисту в Україні за своїм зареєстрованим місцем проживання. Разом із заявою батько чи мати мають надіслати видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини.

«Таким чином, мати зможе отримувати українську допомогу на дитину в країні, де вона отримала тимчасовий прихисток», — заявили у Кабміні.

Нагадаємо, раніше Chas News розповідав, як оформити закордонний паспорт для дитини.