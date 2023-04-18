На війні загинув колишній нардеп Олег Барна

Колишній народний депутат України Олег Барна віддав своє життя, захищаючи нашу країну від російських окупантів.

Інформацію про загибель підтвердив начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашковський.

«Вчора (17 квітня — Прим. Ред.), під час бойових дій загинув Олег Барна», — написав він.

Також інформацію про загибель екснардепа оприлюднив журналіст Роман Реведжук.

Журналіст нагадав, що Барна вирушив воювати ще 2014 року, проте згодом повернувся, щоб стати нардепом. Після початку вторгнення росіян експолітик знову вирушив воювати навіть попри те, що мав інвалідність.

18 квітня йому мало виповнитися 56 років.

Що відомо про Олега Барну

Олег Барна народився 18 квітня 1967 року у селі Нагірянка на Тернопільщині. Він закінчив Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Барна був нардепом VIII скликання та потрапив до Ради з «Блоком Петра Порошенка» (нині «Європейська солідарність»). Найвідоміший інцидент за участю Олега Барни стався 11 грудня 2015 під час виступу у Верховній Раді премʼєр-міністра Арсенія Яценюка. Тоді Барна, підійшовши до нього з букетом квітів, запропонував покинути трибуну. Яценюк відмовився, і Барна спробував віднести премʼєра від трибуни. Це спровокувало бійку з депутатами від «Народного фронту».

Після цього його виключили із БПП, але 29 березня 2016 року повернули.

На фронт екснардеп вирушив із першого дня повномасштабного вторгнення.

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