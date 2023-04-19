Карта бойових дій в Україні станом на 19 квітня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 19 квітня. Ворог продовжує зосереджуватись на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу Сили оборони відбили на них понад 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з РСЗВ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. За добу ворог обстріляв Грем’яч Чернігівської області, Велика Берізка, Кореньок, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Волфине та Річки Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Глибоке, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка та Нестерне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку минулої доби ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Рідкодуб, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне Харківської області.

На Лиманському напрямку росіяни намагалися покращити тактичне положення, провели невдалий наступ неподалік Діброви. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Григорівка, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське і Спірне Донецької.

На Бахмутському напрямку тривають важкі бої за місто Бахмут. Сили оборони відбили наступ противника в напрямку населеного пункту Ступочки. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Часів Яр, Костянтинівка , Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Степове, Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Невельське. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські військові відбили атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог провів безуспішний наступ у напрямку Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. В той же час, протягом доби здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них —Новопіль Донецької області, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Степове та Плавні Запорізької області, Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Є загиблі серед цивільного населення.

Українська авіація за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та дваудари по ЗРК противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об’єкт противника.

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