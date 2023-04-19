Уночі ворог атакував Одещину: сили ППО збили 10 із 12 ворожих «Шахедів»

У ніч на 19 квітня українські сили ППО збили над Одещиною 10 із 12 дронів-камікадзе Shahed.

Про це повідомили у Повітряних Силах.

«Цього разу воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування повітряного командування «Південь» знищено 10 із 12 дронів-камікадзе Shahed-136/131», — йдеться в повідомленні.

В ОК «Південь» повідомили, що на Одещині зафіксували влучання в об’єкт рекреаційної інфраструктури та показали наслідки удару. Рятувальникам вдалося ліквідували пожежу, постраждалих немає.

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