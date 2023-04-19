В ISW назвали цілі поїздки путіна на окуповані українські території

Аналітики пояснили, навіщо російський диктатор путін їздив на окуповані українські території.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Зазначають, що під час візиту до штабів російських угруповань військ на Херсонщині та Луганщині путін хотів показати себе, як військового лідера на тлі запланованого українського контрнаступу.

Аналітики не виключають, що візит путіна навмисно показали 18 квітня, аби відвернути увагу від приїзду Зеленського до лінії фронту в Авдіївці.

Також на думку експертів путін мав на меті публічно визначити потенційних цапів-відбувайлів перед запланованим українським контрнаступом.

Крім того, у кремлі, а також військові блогери все частіше обговорюють перспективи українського контрнаступу, і цілком ймовірно, що Кремль готує вітчизняний інформаційний простір або до військових невдач.

У ISW додають, що зустрічі путіна з військовими керівниками можуть свідчити про зміни у військовому командуванні або близькому оточенні кремля. Ймовірно, російський диктатор має на меті зменшити вплив «Вагнера» призначенням Лапіна командувачем Луганської ділянки фронту.

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