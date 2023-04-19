Росія використовує секретну зброю проти Starlink в Україні — ЗМІ

Росія за допомогою секретної зброї намагається перекрити українським військовим доступ до інтернету через супутниковий звʼязок Starlink.

Про це пише The Washington Post з посиланням на доповідь розвідки США.

Зазначають, що росіяни проводили експерименти зі своїми системами радіоелектронної боротьби «Тобол», які призначені для «нібито захисту супутників Кремля, можуть бути застосована для атаки на супутники, які використовують його супротивники».

За оцінками розвідки, такі системи є під Москвою, одна поблизу Криму і ще одна у Калінінграді. Близьке розташування робить їх придатними для атаки українських засобів зв’язку.

У доповіді йдеться, що спроби перешкодити інтернету Starlink «видаються більш просунутими, ніж вважалося раніше». Водночас не уточнюють, чи були ці спроби вдалими.

Компанія SpaceX відмовилася коментувати це питання. Втім, весною 2022 року Ілон Маск зазначав, що Starlink стійкий до спроб росіян «глушіння і злому», але вони активізують свої зусилля.

У Міноборони заявляли, що знають про намагання росіян і «вживають заходів для їх нейтралізації».

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.