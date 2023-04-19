На окупованій Росією території України розташовано 740 родовищ корисних копалин.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє LIGA.net
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“Сьогодні Росія окупувала 740 українських родовищ корисних копалин. Злочинним шляхом, фактично крадучи те, що їй не належить”, – розказав міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець після засідання Кабінету міністрів у вівторок.
Російські пропагандистські медіа 18 квітня повідомили, що Федеральне агентство з надрокористування уже розглядає можливість видати ліцензії на розробку надр на окупованій території України.
“Традиційно найбільше економічне значення у регіоні мала розробка родовищ кам’яного вугілля. Крім того, добувалися значні обсяги залізних руд та кам’яної солі. Нині розглядається можливість ліцензування нових ділянок надр шляхом проведення аукціонів відповідно до законодавства РФ”, – заявило російське агентство.
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