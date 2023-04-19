МONATIK зіграє благодійний концерт «ART Оборона» в Osocor Residencе

Серія благодійних концертів в Osocor Residence продовжується. У новому весняному концертному сезоні команда закладу збирає кошти для купівлі «пташок» Dji mavic 3 для бійців 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ЗСУ. 19 травня із благодійною метою на сцену Osocor Residence вийде ідейний креатор «ART Оборона» MONATIK.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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У серпні 2022-го його виступ довелося перенести задля безпеки гостей. Усі квитки, які купили на концерт, залишаються дійсними на цей виступ.

«Концерти «ART Оборона» сьогодні мають на меті надзвичайно важливу місію. Ми не тільки збираємо на виступах кошти для наших воїнів ЗСУ та українців, які зараз вкрай потребують допомоги. Ми також являємося арт-терапією для наших героїв та людей, що переживають наслідки повномасштабного вторгнення», — розповідає про головну мету своїх виступів артист», — розповідає про головну мету своїх виступів артист.

MONATIK «ART Оборона» — це творча лінія фронту. З її допомогою українці згадують щасливі миті, коли співали улюблені хіти в унісон, посміхалися і транслювали власні цінності та любов через музику.

MONATIK із перших днів повномасштабного вторгнення рф займається активною просвітницькою і волонтерською діяльністю, збирає гуманітарну допомогу для української армії, тероборони й волонтерів. За перший рік війни завдяки «ART Обороні» MONATIK вдалося передати понад 600 000 євро на потреби України й українців. Також артист дає концерти на прифронтових зонах для військових, сімей полонених бійців, працівників ДТЕК, освітян, лікарів і волонтерів.

Концерт в Osocor Residence так само буде благодійним. Під час виступу MONATIK відбудеться аукціон. Усі виручені з нього кошти передадуть керівництву Бориспільскої районної військової адміністрації на потреби України та підуть на купівлю «пташок» Dji mavic 3 для бійців 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ЗСУ.

Кожен на своєму фронті — тримаємо оборону й наближаємо перемогу України. До зустрічі 19 травня — на музично-терапевтичному концерті MONATIK!

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