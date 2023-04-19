Колишні співробітники СБУ допомагали фсб здійснювати хакерські атаки на уряд України

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з ДБР та ОГП зібрали доказову базу на ще двох військових-зрадників, які допомагали рф у війні проти України.

Про це повідомили у СБУ.

Зловмисниками виявились двоє колишніх співробітників СБУ, які працювали у Криму і в 2014 році перейшли на бік ворога. Після долучення до фсб фігуранти приєднались хакерського угруповання «Armageddon».

Правоохоронці встановили, що з 1 січня 2020-го до 10 березня 2021 років зловмисники здійснили серію масштабних кібератак на урядові структури України. Зокрема, хакери намагалися отримати секретні дані вищих органів влади нашої держави.

Але співробітникам СБУ вдалося завадити російським хакерам проникнути до урядових інформаційних ресурсів України та встановити причетність зрадників.

Так, у 2021 році правоохоронці поіменно встановили зловмисників, перехопили їхні розмови та отримали докази їх причетності до кібератак. Це вдалося зробити навіть попри те, що зловмисники використовували власні вірусні програми фсб, а також засоби анонімізації та «прикриття».

Тоді викрили одразу вісім ворожих хакерів, п’ятеро із яких відразу отримали підозру.

Зараз правоохоронці закінчили розслідування щодо двох із них. Їх звинувачують у держзраді та несанкціонованому втручанні в роботу комп’ютерів та автоматизованих систем. Зрадникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

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