Російські політологи та військові експерти отримали посилки з гіпсовими бюстами — ЗМІ

Декілька пропагандистських політологів та військових експертів отримали поштою посилки з гіпсовими бюстами маршала Жукова.

Про це пише «Настоящее Время».

Так, підозрілі пакунки прийшли військовому експерту Костянтину Сівкову, який проживає у Москві.

Видання зазначає, що він не розпаковував посилку та одразу викликав правоохоронців. Втім, вибухових речовин у пакунку не знайшли. Бюст Сівкову надіслав невідомий чоловік з Ульяновська.

Пропагандист стверджує, що йому вже втретє намагаються надіслати підозріле відправлення.

Крім Сівкова, погруддя отримали «воєнкор» Владислав Шуригін, Костянтин Ісаєв, Тимофій Сергійчев та фотокореспондент «ТАСС» Михайло Терещенко.

Нагадаємо, раніше за допомогою такого погруддя підірвали «воєнкора» Владлена Татарського у кафе Санкт-Петербургу.

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