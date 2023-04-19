СБУ затримала киянина, який допомагав російським ЗМІ створювати фейки про війну

Служба безпеки системно викриває ворожих поплічників, які через свою діяльність в інформаційній сфері завдають шкоду національній безпеці України.

Про це повідомили в СБУ.

Правоохоронці затримали у Києві жителя, який допомагав окупантам поширювати фейки становище в столиці. Зловмисник дистанційно співпрацював з бєлгородським агентством «Бел.ru».

Киянин передавав редакції вигадану інформацію про події в Україні, та нібито загострення внутрішньої обстановки у столиці після російських ракетних ударів. З цих даних представники агентства готували фейкові новини.

Крім того, фігурант публічно підтримував дії окупантів і заперечував їхні злочини в Бучі, Ірпені та Ізюмі. Свою прокремлівську позицію він демонстрував на власних сторінках у соцмережах.

Лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності проти України.

Під час обшуків у нього виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій.

Йому оголосили підозру за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф в Україні.

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