У росії пенсіонерку оштрафували за комплімент Зеленському

Московський суд оштрафував 70-річну пенсіонерку на 40 тис. руб. за «дискредитацію армії рф».

Про це повідомляє російський правозахисний центр «Меморіал».

Причиною стала розмова пенсіонерки у їдальні санаторію у грудні 2022 року в місті Нальчик. Вона обговорювала зі знайомою уродженкою Одеси, як правильно говорити слово «паляниця» та назвала Зеленського «красивим молодим чоловіком з хорошим почуттям гумору», зазначивши, що «раніше всі сміялися з його жартів».

Також пенсіонерка поцікавилася: «У вас у республіці українці не кричать, як у нас у Москві: Слава Україні?».

Через декілька днів до жінки прийшли правоохоронці та повідомили, що на неї написали три заяви.

Зазначають, що після допиту вона підписала документ, який не змогла прочитати через поганий зір. Правоохоронці переінакшили її слова, зазначивши, що жінка кричала «Слава Україні» і «висловлювала своє невдоволення ситуацією, що склалася в країні». Судове засідання тривало не більше п’яти хвилин.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.