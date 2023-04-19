Болгарія вводить тимчасову заборону на ввіз продовольства з України

Болгарія наклала тимчасове обмеження на ввезення продуктів харчування з України за виключенням товарів, які вже в дорозі.

Про це Галаб Донев, виконувач обов’язків прем’єр-міністра країни, повідомив на засіданні уряду 19 квітня.

«Основна причина полягає в тому, що минулого року, всупереч концепції так званих коридорів солідарності, значні обсяги продовольства залишилися в країні і порушили основні виробничі та торговельні ланцюжки. Якщо ця тенденція збережеться і навіть посилиться, що цілком реально після аналогічних заборон, запроваджених іншими країнами, це може закінчитися вкрай важкими наслідками для болгарського бізнесу», — пояснив політик.

Він додав, що розраховує на розуміння з боку Брюсселя. Наразі невідомо, як довго буде діяти тимчасова заборона на імпорт продовольства з України.

Нещодавно Польща, Угорщина та Словаччина також заборонили імпорт українських сільгосптоварів через збитки, яких зазнають їхні власні фермери. У Єврокомісії ж заявили, що торгова політика належить до компетенції ЄС і односторонні дії держав є неприйнятними.