Стало відомо, що в Україну прибули зенітні ракетні комплекси Patriot та Iris-T.

Про отримання Patriot повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш безпечним, тому що в Україну прибули системи ППО Patriot. Наші захисники максимально швидко їх освоїли. І наші партнери дотримали слова», — написав міністр.

Тим часом Spiegel повідомив, що Німеччина передала Україні другу з чотирьох обіцяних систем Iris-T. За даними видання, комплекс прибув до України приблизно 16 квітня. Разом із ним передали 16 керованих ракет.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.