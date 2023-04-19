Південна Корея може передати Україні зброю. У росії пригрозили відповісти

Південна Корея оголосила, що може розширити свою підтримку для України та почати надавати Києву озброєння. В росії у відповідь пригрозили.

Про це повідомляє Reuters.

Президент Юн Сук Йоль вперше продемонстрував зміну своєї позиції щодо зброї для України. Хоча ще рік тому Сеул виключав можливість надання летальної допомоги.

«Якщо виникне ситуація, з якою міжнародна спільнота не зможе змиритися, наприклад, великомасштабний напад на мирних жителів, різанина або серйозне порушення законів війни, нам буде важко наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій підтримці», — сказав він.

Дмитро Медвєдєв, заступник голови Ради безпеки рф, прокоментував слова південнокорейського президента.

«З’явилися нові охочі допомогти нашим ворогам. Президент Південної Кореї заявив, що в принципі ця держава готова постачати київському режиму зброю. Притому, що ще недавно південнокорейці гаряче запевняли, що можливість постачання летальної зброї Києву повністю виключають. Цікаво, що скажуть жителі цієї країни, коли побачать нові зразки російської зброї у своїх найближчих сусідів — наших партнерів із КНДР?», — написав російський політик.

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