СБУ повідомила про підозру колишньому раднику терориста Стрєлкова

СБУ повідомила про підозру колаборанту Ігорю Дусю, який був особистим радником терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

Зараз він позиціонує себе як «православний публіцист» та очолює громадську організацію «Народний собор», яка є українською «філією» однойменного російського об’єднання під егідою РПЦ.

Після анексії Криму Дусь втік на тимчасово окуповану територію та регулярно виступав на російських каналах. Після повномасштабного вторгнення він публічно вихваляв окупантів і закликав бійців ЗСУ не чинити спротив загарбникам.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігуранта проти державної безпеки України. Йому повідомили про підзору за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).

Зараз зловмисник перебуває на території росії.

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