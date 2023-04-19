Литовські волонтери передали допомогу чернігівським бібліотекам

Чернігівщина продовжує впевнено відновлюватися після активних бойових дій на території області. Чималу підтримку області в цьому процесі надають закордонні меценати та волонтери. Цього разу допомогу від іноземних друзів отримала Чернігівська централізована бібліотечна система: меблі та комп’ютерну техніку їй подарували литовські волонтери під час свого візиту до міста.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«На рівні литовського міністерства культури триває акція на підтримку саме цієї Чернігівської бібліотечної системи: збирають кошти на відновлення опалення після російських бомбардувань. Ми з колегами вирішили підтримати також цю ініціативу і, власне, допомогти відновити цей дитячий хаб, наповнити його красивими меблями, додати краси», — Марюс Бурокас – литовський волонтер, поет, перекладач.

Також у дорозі наразі перебуває партія дитячих англомовних книжок, яку Спілка письменників Литви передала до чернігівських бібліотек, аби таким чином поповнити фонд якісною літературою. Мета ж сьогоднішнього візиту – зустріч із представниками бібліотеки та містянами, щоб визначити основні потреби та фронт робіт, адже на цьому поміч Чернігову від закордонних друзів не закінчується.

«Це лише частина допомоги, яка від Літературного фонду Спілки письменників Литви йде в Україну. Ми зараз приїхали автомобілем, який поїде до ЗСУ, це вже третій і точно не останній, бо наступні в процесі доїжджання до України. Також це генератори для військових, це екофлоу, і взагалі литовські, зокрема, письменники намагаються якомога швидше відповідати на ті запити, які надходять», — Катерина Міхаліцина – координаторка волонтерської ініціативи.

За словами литовських волонтерів, питання війни в Україні для їхньої країни та громадян вкрай актуальне та важливе. Саме тому для допомоги залучають чималі ресурси в різноманітних форматах, адже підтримка України у боротьбі з рф не повинна припинятися.