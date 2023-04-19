Україна отримала партію M2 Bradley від США

До України вже прибула частина західних бойових машин піхоти M2 Bradley, які були обіцяні ЗСУ Сполученими Штатами.

Як передає Amazing Ukraine, про це заявив представник Міністерства оборони США Чарлі Дітц в коментарі The Drive.

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“Так, ми можемо підтвердити, що частина «Bradley» прибула (в Україну – ред.)”, – сказав він.

При цьому не уточняється, яку саме кількість вже отримали українці та коли вони були завезені до України, додавши, що такі питання слід поставити керівництву Пентагону.