До Шацька передали гуманітарну допомогу з Норвегії

До Шацька передали продуктові набори та предмети першої необхідності для малюків.
Як передає Amazing Ukraine, про це інформують у Територіальному центрі надання соціальних послуг у Шацьку.
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Центр співпрацює та отримує підтримку від фонду «Ei hjelpende hånd Rita Bylund Andersen»(Рука допомоги Рита Байлунд Андерсен). Засновниця фонду зі своїм чоловіком подолали тисячі кілометрів, щоб дістатися з Півдня Норвегії до Шацької селищної ради.
Благодійники передали переселенцям і нашим захисникам гуманітарну допомогу. Найбільша потреба сімей, які приїхали в Шацьку територіальну громаду – це, безперечно, продуктові набори. Особлива увага до сімей, які виховують дітей, адже малюки щодня потребують дитячого харчування, підгузок.
«На даний час значно менше приходить допомоги від благодійників. Тому щиро дякуємо чудовим норвезьким друзям за підтримку та допомогу», – кажуть у селищній раді.
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