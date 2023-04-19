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Для тероборони Херсонщини передали допомогу від Литовців

19.04.2023

126-а бригада територіальної оборони, яка захищає Херсонську область, отримала допомогу від литовських волонтерів.

Як передає Amazing Ukraine, про це у Telegram повідомила ОВА.

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Волонтери передали тероборонівцям засоби зв’язку, коліматорні прицели і гігієнічні набори. Також захисникам Херсонщини передала допомогу Рівненська область – це п’ять плавзасобів.

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