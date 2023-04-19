Друзі з Японії та Німеччини передали піротехнікам ДСНС Житомирської області гуманітарну допомогу

18 квітня завдяки багаторічній співпраці з японськими та німецькими благодійниками фахівці групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС в області отримали захисне та медичне майно, а також допомогу, необхідну для життєзабезпечення особового складу під час виконання дій за призначенням.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Зокрема, завдяки фінансовій підтримці Асоціації «Чорнобиль-Тюбу» з японського м. Нагоя придбані захисні окуляри. В них піротехніки працюють під час виконання робіт із розмінування. Також придбано спеціальні аптечки, що мають всі засоби для надання першої медичної допомоги. Крім того, благодійниками передані японські грілки, які знадобляться саперам, щоб зігрітися. Крім цього, від німецьких колег з організації “Aktion Tschernobyl Pfreimd” м. Пфраймд отримано електроплити для приготування їжі.

За словами Євгенії Дончевої, керівниці житомирського благодійного фонду «Заложники Чорнобиля», яка реалізовує в області проєкти підтримки, сума нинішньої допомоги складає 160 тис. грн.

«Дякуємо друзям за підтримку та розуміння наших потреб. Всі надані речі вкрай необхідні для піротехнічного підрозділу та будуть використовуватися під час виконання завдань за призначенням», – зазначив заступник начальника Головного управління Олег Держанівський.

Це вже не перша допомога, що рятувальники Житомирщини отримують завдяки співпраці із зазначеними благодійниками. Загальна сума допомоги за минулий рік складає вже понад 2,5 млн. грн. Найближчим часом ними запланована закупівля ліжок для пожежних-рятувальників м. Малин Коростенського району.