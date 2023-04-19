Україна отримає від Німеччини ще €111 млн допомоги для реконструкції

Німеччина виділить Україні ще €111 млн на реконструкцію. Про це повідомив Державний секретар з питань розвитку Йоген Фласбарт.

Кошти вкладуть у будівництво житла для вимушених переселенців та підтримку українських громад, ремонт дитячих садків, шкіл і лікарень.

«Відбудова України буде величезним завданням. І вона вже починається, навіть якщо війні, на жаль, не видно кінця. Ми хочемо показати народу України, що й надалі будемо на його боці», — заявив Фласбарт.

Він додав, що вклад у відновлення України є «інвестицією в майбутнє Європи», бо «сильна Україна буде важливою опорою загальноєвропейського процвітання». Загалом Берлін передав Україні вже €3,6 млрд цивільної допомоги з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, в Україну також прибув зенітний ракетний комплекс Iris-T, обіцяний Берліном.

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