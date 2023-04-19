У Британії впевнені в контрнаступі України, але не вірять у закінчення війни цього року

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес висловив упевненість у контрнаступі України, але вважає, що війна у 2023 році не закінчиться.

Про це повідомляє The NYT.

«Я налаштований оптимістично і думаю, що між цим і наступним роком Україна збереже ініціативу і позицію сили. Я також думаю, що ми повинні бути реалістами. Не буде жодного моменту за помахом чарівної палички, коли росія розвалиться», — заявив політик.

Міністр зазначив, що путін не показує готовності відступити попри те, що його армія зазнала втрат у 223 тис. загиблих і поранених. Воллес вважає, що російський президент готовий продовжувати мобілізацію.

Політик також розповів, що більшість російських військ у ймовірних районах контрнаступу страждають від поганого морального стану, мають неякісне харчування, керування та обладнання, але їх все ще багато.

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