На Харківщині колишній нардеп роздавав «агітки» на підтримку окупантів

СБУ викрила колишнього нардепа, який роздавав жителям Харківщини «агітки» на підтримку росії під час окупації регіону.

Зловмисником виявився колишній народний депутат третього скликання від забороненої комуністичної партії. Він власноруч роздавав проросійські агітаційні листівки мешканцям Харківського району та переконував їх у «правильності» дій ворога.

Екснардепу повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України).

Також СБУ повідомила про підозру колаборанту Ігорю Дусю, який був особистим радником терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

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