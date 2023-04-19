Чи буде масова атака по Україні на травневі свята: що кажуть військові

Попри повідомлення про те, що росіяни можуть масовано вдарити по Україні на Великдень, цього, на щастя, не сталося. Пасха 2023 минула в Україні відносно спокійно, проте у командуванні ЗСУ застерігають, що росіяни можуть вдарити по нашій країні під час травневих свят 2023 року, а саме у сакральні для росіян дати — 1, 2 та 9 травня.

Тож українців закликають не розслаблятися та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги у цей період.

Chas News розповідає, що військові кажуть про ймовірні обстріли, нову тактику росіян та ракети, які вони використовують.

Масований ракетний удар на травневі свята 2023: яка ймовірність

Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що росія, ймовірно, готує масований ракетний удар на «знакові» дати у травні. Йдеться про 2 травня для Одеси та 9 травня для всієї країни.

За словами Гуменюк, це цілком ймовірні дати, до яких ворог може підготуватися ретельно.

Також вона зауважила, що затишшя, яке спостерігає південь країни, пов’язане у тому числі й з браком ракет «Калібр» у ворога. І додала, що використання саме цього типу ракет малоймовірне, адже їх залишилося мало. Проте ворог може використовувати їх для точкових ударів по важливих об’єктах.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також вважає, що росіяни можуть атакувати Україну ракетами та безпілотниками на травневі свята, зокрема на 9 травня.

При цьому Ігнат нагадав, що українці очікували на ракетні обстріли до річниці повномасштабного вторгнення росії (24 лютого), однак окупанти атакували Україну тільки 9 березня, бо не мали у запасі необхідної кількості ракет.

Починаючи з грудня 2022 року росія значно зменшила використання високоточних ракет під час ударів по Україні. Також збільшився інтервал між ударами. Адже спочатку, в жовтні 2022 року, ворог завдавав масованого обстрілу раз на тиждень, потім — раз на 10-14 днів, а зараз окупанти не можуть організувати обстріл частіше ніж двічі на місяць. Причина — брак ракет.