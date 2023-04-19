Ryanair обіцяє повернутись в Україну за два тижні після появи такої можливості

Головний виконавчий директор авіакомпанії Ryanair заявив, що перевізник готовий швидко відновити польоти в Україну, як тільки повітряний простір відкриють.

Про це Майкл О’Лірі розповів Bloomberg.

Компанія вже найняла близько 60 українських пілотів та 80 бортпровідників, які перебувають на базах Ryanair в Польщі. Після повернення в Україну перевізник планує створити близько 30 маршрутів та мати в країні кілька баз.

«Ми могли б повернутися приблизно через два тижні», — сказав О’Лірі. До вторгнення росії в Україну та подальшого закриття повітряного простору країни Ryanair була другою за величиною авіакомпанією на ринку.

«Украерорух» нещодавно повідомляв, що повітряний простір України відкриють для польотів одразу після завершення бойових дій та перемоги у війні. Євроконтроль вважає, що відновлення польотів в Україні можливе лише з кінця 2029 року.

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