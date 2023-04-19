ДБР розслідує факт побиття військового офіцером на Волині (фото)

Працівники ДБР розслідують факт побиття військовослужбовця у місті Володимир Волинської області.

Потерпілий заявив, що тілесних ушкоджень йому завдав офіцер військової частини. Чоловіка із закритою черепно-мозковою травмою, гематомами та переломом носа виявили 9 квітня.

ДБР розпочало розслідування за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Сестра потерпілого Наталія Мендель написала свою версію подій у соцмережах. За словами жінки, постраждалим є військовий 14 бригади Анатолій Грищук, а офіцером, який його побив — лейтенант Василь Арійчук. Він нібито бив підлеглого ногами по голові, бо той зайшов митись не в ту кабінку.

«Цей нелюд покинув його стікати кров’ю. Коли брата знайшли,від трамв в нього відмовили ноги,бо мав велику гематому голови.На даний момент брат бореться за життя в лікарні, а ця мерзота гуляє на волі( через два дні його відпустили бо має добрих покровителів). Вини не визнає, але грошову компенсацію пропонує», — розповідає Наталія Мендель.

Це не перший випадок побиття військових офіцерами. 18 квітня Національна гвардія розпочала перевірку за фактом побиття строковика офіцером у Івано-Франківську.

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