Місячний календар на травень 2023: коли новий і повний Місяць

Місяць — не лише романтичний сусід Землі, але й сильне астрономічне тіло, фази якого впливають на усе живе на нашій планеті.

Chas News публікує місячний календар на травень 2023 року і нагадує, що варто і чого не варто робити у новий і повний Місяць.

Повний місяць у травні 2023

Повний місяць у квітні 2023 припадає на 5 травня о 20:34 за Києвом.

Як повний Місяць впливає на людину

Найбільший вплив повний Місяць чинить на жінок та психологічно неврівноважених людей. В цей час потрібно контролювати свої емоції, адже повня робить людей надто збудженими і імпульсивними. Водночас, повний Місяць надає людині додаткової енергії. Отже на повню і кілька наступних днів варто бути терпимими, зважувати свої вчинки і направляти енергію на корисне.

Новий Місяць у травні 2023

Новий, молодий Місяць, або молодик — це фаза Місяця, коли його екліптична довгота майже збігається із екліптичною довготою Сонця. Простіше кажучи, Сонце, Місяць і Земля знаходяться приблизно на одній прямій. «Приблизно», тому що коли вони розташовані точно на одній прямій — це вже сонячне затемнення. А так новий Місяць з Землі виглядає тоненьким серпом, який з кожною добою зростає.

У травні 2023 року новий Місяць припадає на 19 травня 18:53 за Києвом.

Як новий Місяць впливає на людину

Під час молодика на людей впливає особливий енергетичний імпульс. В цей час добре планувати і починати нові справи, позбавлятися поганих звичок і старих образ. Новий Місяць — це початок, отже залишати в минулому погане і опановувати хороше.

Астрологи радять в цей час спрямовувати свої думки на нові здобутки, програмувати себе на позитив. І навпаки: недобрі наміри і помисли на молодика можуть призвести до неприємностей.

Фази Місяця травень 2023

1—4 травня: зростаючий Місяць.

зростаючий Місяць. 5 травня: повний Місяць.

повний Місяць. 6 — 18 травня: спадний Місяць.

спадний Місяць. 19 травня: новий Місяць.

новий Місяць. 20—31: зростаючий Місяць.

Місячний календар травень 2023: сприятливі та несприятливі дні

Сприятливі місячні дні у травні 2023 року: 1, 4, 6, 7, 11, 12, 18, 20, 22, 24, 25, 29, 30.

у травні 2023 року: 1, 4, 6, 7, 11, 12, 18, 20, 22, 24, 25, 29, 30. Несприятливі місячні дні у травні 2023 року: 2, 5, 9, 13, 16, 19, 28, 31.

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