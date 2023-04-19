20 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 20 квітня

Сьогодні — Міжнародний день китайської мови

У Венесуелі — День декларації про незалежність.

У Мексиці — День захисту дітей.

В Бразилії — День дипломатії. Його відзначають у день народження барона Жозе Ріу-Бранку, якого вважають «батьком бразильської дипломатії».

А ось курці марихуани в США та й по всьому світу відзначають сьогодні так званий день «4/20». Ці цифри стали своєрідним кодом чи паролем для любителів канабісу. Історія його походження відсилає до учнів каліфорнійської школи, які у 1971 році натхненно займалися пошуком покинутого врожаю марихуани. Для своєї секретної зустрічі вони призначили час 4:20. Так народилась назва їхнього плану — «4:20». Врожай вони так і не знайшли, але цифри «4:20» і далі використовували для прикриття своїх намірів покурити травички.

Через 20 років історія про «4:20» потрапила у пресу і розлетілася світом. Тому любителі марихуани вважають час 4:20 кожного дня часом згадати про свою шкідливу звичку. Ну а дата 4/20, тобто 20 квітня, стала символічною. В деяких штатах США, де марихуана легалізована диспансери канабісу навіть пропонують клієнтам знижки на свою продукцію.

Яке релігійне свято 20 квітня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять преподобного Георгія, митрополита Митиленського, який жив у IX столітті.

Георгій обрав для себе життя ченця, потерпав від гонінь на християн. Коли став митрополитом, за перекахзами, він зцілював людей молитвою і творив інші різні чудеса.

В кінці життя Георгія вигнали жити до Херсонеса, де він і помер.

День ангела 20 квітня

Іменини в цей день святкують Данило, Георгій, Юрій, Єгор, Петро.

Які історичні події стались 20 квітня

1653 — Олівер Кромвель розпустив Довгий парламент в Англії.

1841 — опубліковано перше детективне оповідання — «Вбивства на вулиці Морг» Едгара По.

1902 — Марія та П’єр Кюрі вперше отримали чистий радій.

1924 — ухвалена конституція Турецької Республіки.

1938 — в УРСР ухвалили постанову про обов’язкове вивчення російської мови у школах.

1940 — у США продемонстрований перший електронний мікроскоп.

1999 — масове вбивство в школі Колумбайн в штаті штат Колорадо, США. Двоє учнів із застосуванням вогнепальної зброї вбили 13 людей та поранили ще 21, після чого вчинили самогубство.

Хто народився 20 квітня

1492 — Йоганн Агрікола, німецький проповідник, один з лідерів Реформації, сподвижник Мартіна Лютера.

1650 — Феліче Бозеллі, італійський живописець.

1745 — Філіпп Пінель, французький лікар, засновник психіатрії.

1808 — Наполеон III, французький імператор (1852—1870).

1840 — Оділон Редон, французький художник, графік.

1845 — Жозе Ріу-Бранку, бразильський дипломат і державний діяч, міністр іноземних справ Бразилії (1902—1912).

1889 — Адольф Гітлер, німецький політичний і військовий діяч, фюрер нацистської Німеччини.

1972 — Кармен Електра (справжнє ім’я — Тара Лі Патрік), американська актриса, модель, співачка.

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