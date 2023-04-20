Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 20 квітня

Сили оборони за минулу добу знищили близько 670 окупантів, два танки та 10 безпілотників.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 20 квітня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 184420 (+670) осіб ліквідовано,
- танків — 3667 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 7120 (+10) од,
- артилерійських систем — 2825 (+6) од,
- РСЗВ — 539 (+1) од,
- засоби ППО — 285 (+0) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2386 (+10),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5707 (+15) од,
- спеціальна техніка — 332 (+2).
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