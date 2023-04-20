Яскравий спалах над Києвом: мережа вибухнула мемами про НЛО (фото)

Після того, як пізно увечері 19 квітня у небі над Києвом було помічено загадковий спалах, який супроводжувався яскравим заревом, українські користувачі в соцмережах опублікували свої жартівливі версії того, що могло відбутися в небі над столицею України.

Chas News зібрав найпопулярніші жарти на цю тему.

Найчастіше у мемах, які публікують українці, фігурує інопланетний космічний апарат. Одна з популярних версій українців — НЛО збили Збройні сили.

Також українці жартують, що ЗСУ примудрилися за допомогою американської системи ППО Patriot вразити ворожий супутник або ж випадково влучити в один із Starlink Ілона Маска, який останнім часом робив неоднозначні заяви щодо України.

У мережі жартують, що таким «візитом» інопланетяни намагалися надати підтримку українцям проти російських окупантів.

Деякі українці жартують щодо подальшої реакцію влади на таку подію як падіння НЛО. Зокрема, Володимир Зеленський має скористатись цим для вимоги нової зброї у партнерів, журналіст Володимир Золкін міг би взяти інтерв’ю у полонених інопланетян, а речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував би «контакт» у телемарафоні.

Одна з тез у жартах щодо НЛО — українцям вже нічого не страшно. У мережі уявили, як контакт з інопланетянами перетворився на контракт з ЗСУ, а військові вимагали у «тарілки» назвати пароль — слово «паляниця».

Ще одним «варіантом» подій жартівники називають появу Термінатора в околицях Києва.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.